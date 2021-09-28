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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ремейк System Shock находится на завершающих стадиях производства, релиз — скоро
Разработка перешла в стадию полировки.
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Давно мы ничего не слышали касательно ремейка System Shock: последний раз разработчики напоминали о своём существовании, когда не смогли удержать сроки производства проекта в изначально заданных временных рамках, и вот, сегодня таки соизволили выйти на связь.

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Публикация от Nightdive Studios оказалась вполне позитивной. Во-первых, ремейк System Shock находится на завершающих стадиях производства: студия занимается «полировкой» проекта, дорабатывая различные игровые объекты, приводя в порядок модели, локации и внутриигровые ролики.

Сколько ещё времени займёт эта работа, девелоперы не уточняют, однако Steam-страница ремейка обнадёживает нас надписью «Релиз уже скоро». Впрочем, «скоро» — понятие, как известно, до неприличия растяжимое.

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С наиболее свежей записью игрового процесса ремейка System Shock можно ознакомиться вот в этом материале.

#nightdive studios #system shock
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