Разработчики ремейка System Shock представили большое 8-минутное геймплейное видео, в котором происходит исследование обновлённой космической станции, сражения с врагами, копание в инвентаре и прочие вещи.

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Советуем оценить старания разработчиков перед покупкой, ведь релиз ремейка System Shock уже не за горами. Проект можно будет купить в Steam, GOG и EGS до конца лета — если ничего не поменяется. В том же Steam предзаказ можно оформить за 825 рублей.

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Причём, разработчики обещают, что все игроки, предзаказавшие ремейк оригинала, гарантированно получат бесплатную копию System Shock 2: Enhanced Edition в момент её выхода.