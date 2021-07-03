Целых восемь минут геймплея ремейка System Shock показали на видео
Разработчики ремейка System Shock представили большое 8-минутное геймплейное видео, в котором происходит исследование обновлённой космической станции, сражения с врагами, копание в инвентаре и прочие вещи.
реклама
Советуем оценить старания разработчиков перед покупкой, ведь релиз ремейка System Shock уже не за горами. Проект можно будет купить в Steam, GOG и EGS до конца лета — если ничего не поменяется. В том же Steam предзаказ можно оформить за 825 рублей.
реклама
Причём, разработчики обещают, что все игроки, предзаказавшие ремейк оригинала, гарантированно получат бесплатную копию System Shock 2: Enhanced Edition в момент её выхода.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила