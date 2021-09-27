Несколько дней назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон, чьи утечки информации о Battlefield 2042 все без исключения подтверждались, сообщил о том, что обновлённая дата начала открытого бета-тестирования, которое сместилось вслед за переносом даты выхода основной игры на месяц, пройдёт в начале декабря. В качестве своеобразного подтверждения информации от своих источников пару часов назад Хендерсон опубликовал в своём Twitter новую заметку, в которой обращает внимание на публикацию с китайского сервиса прямых трансляций Bilibili.
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Утечка из Bilibili заявляет о шестом октября как о дате начала открытого бета-тестирования Battlefield 2042. Тестирование продлится три дня и завершится девятого октября. Данные показания несколько разнятся с предыдущими показаниями инсайдера: Хендерсон утверждал, что 6 октября стартует ранний доступ к ОБТ для предзаказчиков и подписчиков EA Play, в 8 октября — для всех желающих. Вряд ли открытая «бета» для всех продлится всего два дня, включая стартовый: всё-таки это слишком мало.
Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября на всех актуальных платформах.