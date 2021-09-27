Ранее инсайдер уже публиковал ту же дату.

Несколько дней назад авторитетный инсайдер Том Хендерсон, чьи утечки информации о Battlefield 2042 все без исключения подтверждались, сообщил о том, что обновлённая дата начала открытого бета-тестирования, которое сместилось вслед за переносом даты выхода основной игры на месяц, пройдёт в начале декабря. В качестве своеобразного подтверждения информации от своих источников пару часов назад Хендерсон опубликовал в своём Twitter новую заметку, в которой обращает внимание на публикацию с китайского сервиса прямых трансляций Bilibili.

реклама

Утечка из Bilibili заявляет о шестом октября как о дате начала открытого бета-тестирования Battlefield 2042. Тестирование продлится три дня и завершится девятого октября. Данные показания несколько разнятся с предыдущими показаниями инсайдера: Хендерсон утверждал, что 6 октября стартует ранний доступ к ОБТ для предзаказчиков и подписчиков EA Play, в 8 октября — для всех желающих. Вряд ли открытая «бета» для всех продлится всего два дня, включая стартовый: всё-таки это слишком мало.

анонсы и реклама -20000р на RTX 3070 Gigabyte в Ситилинке Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -10 000р на 3060 Ti Gigabyte Gaming -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке -20000р на RTX 3080 MSI Gaming RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде Дешевая RTX 3080 Asus Gaming в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза На все RX 6600 снижена цена в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября на всех актуальных платформах.