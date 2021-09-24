Инсайдеру с 100-процентной подтверждаемостью утечек можно и довериться.

Как известно, DICE отложила релиз Battlefield 2042 почти на месяц — с 22 октября на 19 ноября. Вместе с этим, естественно, сдвинулись и сроки проведения открытого бета-тестирования для всех желающих. Конкретными обновлёнными датами разработчики ещё не поделились, но, как оно обычно бывает, там, где «тормозят» официальные источники, в дело вступают инсайдеры.

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Так, Том Хендерсон, который «слил» в Сеть бесчисленный объём впоследствии подтвердившейся информации о Battlefield 2042, со ссылкой на свои источники рапортовал о том, что открытая бета грядущего масштабного шутера пройдёт уже в начале октября.

А если конкретнее, то 4 октября стартует своеобразное предварительное тестирование для прессы и контент-мейкеров, 6 октября ворота в открытую «бету» откроются для предзаказчиков и подписчиков EA Play, ну и 8 октября откроется полноценный доступ для всех желающих.

#BATTLEFIELD2042 Beta dates:



Capture event - October 4th

Early Access - October 6th

Open Access - October 8th — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 23, 2021

Если верить Хендерсону, а не верить ему оснований пока нет, то официально эти сведения DICE огласит уже завтра.