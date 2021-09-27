Успейте забрать игры к себе на аккаунт до 29 сентября.

В цифровом магазине Steam началась раздача двух замечательных приключенческих игр: Syberia и Syberia II. Забрать оба проекта надо прямо сейчас или, по крайней мере, успеть это сделать до 29 сентября (20:00 по московскому времени). По случаю раздачи дилогии в Steam можно забрать и третью часть, но за деньги со скидкой в размере 85%.

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Французское издательство Microids, которой принадлежат права на Syberia, также устроило распродажу всех своих игр, ознакомиться с предложениями можно на отдельной странице мероприятия в магазине. Классические квесты там отдаются с невероятными скидками (до 90%), поэтому если вы давно хотели пополнить коллекцию, то настало время.

Дилогия Syberia считается подлинной классикой жанра, почитаемой среди фанатов. Достаточно ввести в окошко поисковика это магическое название и убедиться, сколько всего хорошего говорят о первой и второй части. В Steam у оригинальной Syberia имеется 89% рейтинга на основании более 3600 отзывов, у второй части есть 86% рейтинга на основании почти 1600 отзывов. Третью часть поклонники дилогии не приняли — у проекта есть только 49% рейтинга на основании 1884 отзывов.

В декабре 2021 года Microids выпустит Syberia: The World Before. Новая игра продолжит сюжет с Кейт Уолкер, но параллельно будет развивать историю новой героини, 17-летней Даны Роуз. Известная по предыдущим частям серии Кейт Уолкер, попала в плен в соляной шахте и изо всех сил пытается выжить. А Дана Роуз в другом временном периоде готовится стать пианисткой, но все планы рушатся из-за надвигающейся Второй мировой войны.

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Syberia: The World Before — последняя игра, над которой работал Бенуа Сокаль. В мае текущего года он скончался после продолжительной болезни.