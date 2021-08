Приключенческая игры Syberia: The World Before должна поступить в продажу 10 декабря — соответствующая информация появилась в новом трейлере с русскими субтитрами. Проект должен выйти в Steam, GOG и Epic Games Store, разработчики также пообещали открыть в самое ближайшее время предзаказы.

Если вы рассматриваете возможность заранее прикупить продолжение легендарной Syberia, то для вас будут доступны два издания: базовое и Digital Deluxe. Разумеется, за покупку последнего полагаются кое-какие бонусы. А всем, кто оформит предзаказ, выдадут цифровой артбук. В состав Deluxe-издания войдет следующее:

официальный саундтрек;

фрагмент оригинального сценария;

цифровой артбук;

набор обоев для рабочего стола;

аватары и наброски-раскадровки за авторством легендарного Бенуа Сокаля, главного идеолога серии.

На консолях Syberia: The World Before должна поступить в продажу только в будущем году, но конкретных дат пока нет. Также напомним, что в Steam и GOG для бесплатного ознакомления доступен пролог Syberia: The World Before.

Напомним, Syberia: The World Before продолжит историю Кейт Уолкер, но параллельно будет развивать историю новой героини, 17-летней Даны Роуз. Известная по предыдущим частям серии Кейт Уолкер, попала в плен в соляной шахте и изо всех сил пытается выжить. А Дана Роуз в другом временном периоде готовится стать пианисткой, но все планы рушатся из-за надвигающейся Второй мировой войны.

Syberia: The World Before — последняя игра, над которой работал Бенуа Сокаль. В мае текущего года он скончался после продолжительной болезни.