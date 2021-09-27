Там убеждены, что предустановка «Яндекса» выровняет условия использования сервисов в стране.

Правительство Российской Федерации утвердило поисковик «Яндекса» используемым по умолчанию на продаваемых в стране смартфонах. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации, в силу оно вступит уже с 1 января 2022 года.

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В документе указывается, что поисковая система должна использоваться без дополнительных настроек по умолчанию. Журналисты издания ТАСС взяли комментарий у представителей Минцифры, которые дали понять, что предустановка «Яндекса» должна «выровнять условия использования российских и зарубежных сервисов в РФ».

«Поисковые системы есть на всех смартфонах. В большинстве случаев по умолчанию установлен поисковик Google. Справедливо, если у россиян будет явная возможность изменить поисковую систему перед началом пользования устройством и выбрать российский сервис», — отметили в министерстве.

В Минцифры также напомнили, что в этом году в качестве российской поисковой системы, которая должна использоваться на технически сложных товарах по умолчанию с 1 июля 2021 года и до конца года, утверждена поисковая система «Яндекс». Представители ведомства дали понять, что пользователи смогут выбрать российский поисковик из списка, которые предлагает изготовитель устройства.

«По результатам конкурсного отбора поисковой системы для использования по умолчанию в 2022 году правительством также утвержден поисковик «Яндекс». Как и в случае с другими предустановленными приложениями, выбор поисковика остается за пользователем. Также в соответствии с итогами ранее проведенного конкурсного отбора, в качестве приложения, предустанавливаемого по умолчанию на персональные компьютеры, определен «Яндекс.Браузер», — добавили в Минцифры.

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Подробнее о списке программ для предустановки мы писали в прошлой заметке. Напомним, в августе 2021 года кабмин РФ утвердил перечень российских программ для предустановки на продаваемые в России смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 января 2022 года. Ключевой критерий отбора — популярность программы, она отражается в рейтинге, сформированном Минцифры.