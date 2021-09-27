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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard удалила упоминание экс-геймдиректора Overwatch из второй части
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Когда Blizzard несколько месяцев назад продемонстрировала одно из новых полей боя для Overwatch 2, внимательные игроки заметили, что одно из заведений на карте, а именно пиццерия, носит имя Джеффа. Таким образом разработчики решили сделать отсылку к Джеффу Каплану, покинувшему весной этого года

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С тех пор прошло немного времени, но ситуация в компании изменилась кардинально: скандалы на почве домогательств и притеснений по половому признаку, суды, падение стоимости акций, увольнения высокопоставленных сотрудников. Особняком стоит, казалось бы, абсурдное решение о переименовании героя Overwatch, названного в честь одного из участников скандала.

Вслед за решением о переименовании персонажа Blizzard также пообещала, что больше не будет называть героев в честь реально существующих людей (как говорится, все совпадения случайны); по всей видимости, данное решение распространяется и на вымышленные внутриигровые заведения. Как заметили внимательные фанаты Overwatch, в рамках воскресной демонстрации игрового процесса сиквела на той же карте на вывеске пиццерии уже отсутствовало упоминание Джеффа.

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Overwatch 2 пока не имеет конкретных сроков выхода, однако многие СМИ утверждают, что руководство Activision Blizzard крайне недовольно темпами работы коллектива, в результате чего последним была поставлена задача ускориться и выпустить Overwatch 2 до лета следующего года; пусть даже ценой неполной завершённости в плане контента.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
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