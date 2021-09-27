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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA рассказала, кто играет в The Sims 4: в основном это девушки от 18 до 24 лет
Вроде бы не секрет, да и совершенно логично это.
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Вокруг франшизы The Sims давно сформирован стереотип «девчачьей» игры. И в самом деле: симулятор жизни, в котором надо управлять виртуальными человечками, создавать им семьи, строить и обустраивать жилище, и так далее, по логике больше подходит именно «хранительницам очага». В 2021 году, когда стереотипы на тему половой принадлежности кажутся устаревшими, на связь вышли EA и Maxis, в вакансиях которых в разделе The Sims указана любопытная информация.

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Так, разработчики пишут, что львиная доля (60 %) аудитории The Sims 4 — это девушки в возрасте от 18 до 24 лет, а на должность геймдиректора они ищут человека, который может обеспечить проекту максимально позитивный игровой опыт для его аудитории.

Стоит отметить, что последние годы наблюдается стремительный рост числа девушек-геймеров. Эксперты связывают это в основном с тем, что подрастает новое поколение, для которого игры больше не являются эксклюзивно мужским развлечением. Фактор пандемии, когда видеоигры стали чуть ли не единственным доступным развлечением для заточённых в четырёх стенах людей, также сыграл свою роль, ну а дальше это уже переросло в привычку.

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Что касается The Sims 4, то проект постоянно развивается, получает обновления и тематические дополнения, а, значит, пользуется большим спросом.

#electronic arts #maxis #the sims 4
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