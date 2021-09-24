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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Death Stranding Director’s Cut уже доступна для прохождения на PlayStation 5
Ждём первых пользовательских оценок.
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Как и было обещано, сегодня состоялся релиз Death Stranding Director’s Cut — дополненной версии приключенческого экшена от Хидео Кодзимы. Улучшенная версия проекта предлагается в двух вариантах: стандартном и расширенном за 3 599 рублей и 4 299 рублей соответственно. Расширенное издание отличается от стандартного исключительно набором внутриигровых «плюшек» и копией саундтрека, поэтому здесь каждый сам решает, стоят ли они дополнительных семисот рублей.

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«Режиссёрская версия» Death Stranding является эксклюзивом для PlayStation 5. Несмотря на то, что в целом это минус, но есть у данного обстоятельства и небольшой плюс: все владельцы оригинальной Death Stranding для PlayStation 4 смогут обновиться до Director’s Cut для PlayStation 5 за 700 рублей. Не бесплатно потому, что в состав «режиссёрки» входит дополнительный контент, в том числе сюжетный.

Первые профессиональные обзоры на Death Stranding Director’s Cut появились ещё вчера: обозреватели остались довольны дополненным изданием замечательной игры. Пользовательские оценки же начнут поступать позже.

#kojima productions #death stranding
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Сейчас обсуждают

wolfire
15:51
ничего он там не написал толкового, пустил свою жизнь под откос, думая что самый умный и всё узнал, а мог бы помогать людям и отстреливать кремлёвских фашистов
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
aeolus777
15:50
так не заходи
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Jurten Krieg
15:50
Есть.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
aeolus777
15:50
повеселел? прям настроение улучшилось?
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Jurten Krieg
15:50
Во, типичный пример замкадыша-оборванца, который готов более успешного соседа прибить, вместо того чтобы самому развиваться. Классика, хех.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
The Morrighan
15:48
Он написал про зависть. В РФ слишком много зависти. Люди обозлённые.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
aeolus777
15:48
а че есть игры где надо валить школьников?
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
The Morrighan
15:47
Они в чужом глазу соринку видят, а в своём бревна не замечают.
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Jurten Krieg
15:47
Нормас у тебя дурь, особенно доставило про "разрушающийся мир".
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобной пермской
Шапошников
15:47
А шо должен был?
В тестах SiSoftware процессор Core i9-12900K пока не догоняет Ryzen 9 5950X
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