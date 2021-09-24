Ждём первых пользовательских оценок.

Как и было обещано, сегодня состоялся релиз Death Stranding Director’s Cut — дополненной версии приключенческого экшена от Хидео Кодзимы. Улучшенная версия проекта предлагается в двух вариантах: стандартном и расширенном за 3 599 рублей и 4 299 рублей соответственно. Расширенное издание отличается от стандартного исключительно набором внутриигровых «плюшек» и копией саундтрека, поэтому здесь каждый сам решает, стоят ли они дополнительных семисот рублей.

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«Режиссёрская версия» Death Stranding является эксклюзивом для PlayStation 5. Несмотря на то, что в целом это минус, но есть у данного обстоятельства и небольшой плюс: все владельцы оригинальной Death Stranding для PlayStation 4 смогут обновиться до Director’s Cut для PlayStation 5 за 700 рублей. Не бесплатно потому, что в состав «режиссёрки» входит дополнительный контент, в том числе сюжетный.

Первые профессиональные обзоры на Death Stranding Director’s Cut появились ещё вчера: обозреватели остались довольны дополненным изданием замечательной игры. Пользовательские оценки же начнут поступать позже.