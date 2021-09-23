Критики высоко оценили «режиссёрскую версию» Death Stranding
Меньше суток остаётся до выхода Death Stranding Director’s Cut, и вот, в Сети уже появляются первые профессиональные обзоры обновлённого издания последнего (по дате выхода, но не вообще) проекта Хидео Кодзимы. В целом, рецензенты остались довольны «режиссёрской версией» и отмечают, что после её выхода Death Stranding стала ещё сильнее походить на фирменную игру от знаменитого японского геймдизайнера. На момент публикации данной заметки средний рейтинг Death Stranding Director’s Cut на Metacritic составлял 87 баллов из 100 возможных.
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Напомним, что в «режиссёрскую версию» Death Stranding включены дополнительные миссии, новые виды экипировки, новые геймплейные функции и прочее. Самого контента, как отмечают обозреватели, всё же маловато, но выполнен он на достойном уровне.
Стоит отметить, что самому Хидео Кодзиме не по душе подзаголовок Director’s Cut, поскольку в кинематографе он подразумевает возвращение вырезанных по тем или иным причинам сцен. В обновлённой версии Death Stranding же ничего не вырезалось: весь дополнительный контент создан с нуля.
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