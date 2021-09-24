Как известно, в Diablo II Resurrected помимо облагороженной графики также были полностью перерисованы катсцены и кинематографические ролики (так называемые синематики). Журналисты издания GameSpot решили проверить и наглядно сравнить, насколько велико различие между ремастером и оригиналом, которые разделяют 21 год развития игровой промышленности и графических технологий.
реклама
Получилось максимально наглядно — настолько, что комментировать что-либо в данном случае нецелесообразно.
Релиз Diablo II Resurrected состоялся вчера вечером на всех актуальных платформах. Несмотря на вызванные внезапным (для Blizzard) наплывом игроков стартовые проблемы, в целом отзывы о ремастере идут позитивные.