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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Журналисты сравнили кинематографические ролики Diablo II Resurrected с оригинальными
Тут комментарии излишни. 20 лет разницы дают о себе знать.
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Как известно, в Diablo II Resurrected помимо облагороженной графики также были полностью перерисованы катсцены и кинематографические ролики (так называемые синематики). Журналисты издания GameSpot решили проверить и наглядно сравнить, насколько велико различие между ремастером и оригиналом, которые разделяют 21 год развития игровой промышленности и графических технологий.

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Получилось максимально наглядно — настолько, что комментировать что-либо в данном случае нецелесообразно.

Релиз Diablo II Resurrected состоялся вчера вечером на всех актуальных платформах. Несмотря на вызванные внезапным (для Blizzard) наплывом игроков стартовые проблемы, в целом отзывы о ремастере идут позитивные.

#blizzard #diablo ii resurrected
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