В большом коллективе нередкоа может наблюдаться несоответствие слов одних сотрудников со словами других сотрудников. Вчера координатор студии Respawn по связям с общественностью Джейсон Гарза намекнул на то, что игрокам не стоит даже надеяться на выпуск новой Titanfall. Сегодня же у этой истории появилось продолжение.

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Во-первых, в официальном Twitter студии появилось сообщение, которое гласит, что вопреки расхожему мнению, Titanfall находится в основе ДНК студии, и пока рано говорить о том, что ждёт [франшизу] в будущем.

Во-вторых, Джейсон Гарза дополнительно прокомментировал свой изложенный в первом абзаце данной заметки ответ. Как пояснил Гарза, он имел в виду вовсе не то, что не стоит надеяться на новые игры серии Titanfall в целом. Просто сейчас ситуация такова, что говорить о будущем Titanfall рано.

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На данный момент известно как минимум о двух находящихся в разработке в Respawn проектах: это сиквел Star Wars Jedi Fallen Order и некий загадочный проект в новой франшизе. Логично предположить, что лишь после их релизов можно будет начинать говорить о новой Titanfall.