Respawn советует даже не надеяться на выпуск новой Titanfall
Несмотря на то, что Respawn Entertainment периодически отрицает факты работы над новой частью серии Titanfall, в мире ещё существует достаточно оптимистов, считающих, что разработчики с нами играют, на самом деле втайне от всех корпя над продолжением своей франшизы про пилотов мехов. На самом деле, конечно же, у Respawn есть другие, более выгодные и приоритетные дела, о чём на днях напомнил координатор студии по связям с общественностью Джейсон Гарза.
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В своём подкасте Гарза, отвечая на вопрос одного из подписчиков, интересующегося судьбой серии Titanfall, пояснил, что «не стоит возлагать надежд»: в производстве в Respawn не находится ничего, что связано с Titanfall. Компания трудится над многими новыми проектами, но ни один из них не связан с Titanfall.
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Конечно, хоронить франшизу Titanfall пока не стоит, поскольку в перспективе приоритеты студии могут измениться. Сейчас же ей необходимо разработать сиквел Star Wars Jedi Fallen Order, а также выпустить загадочную игру в новой франшизе. А там, глядишь, и высвободится время для работы над серией, обеспечившей Respawn известность и успех.
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