Стоимость Tropico 6 в российском сегменте Steam взлетела на 900 рублей
Обычно цены на игры, с релиза которых прошёл год и более, принято снижать — все «сливки» уже собраны, дальше геймеры предпочитают ждать распродаж. Но в случае с российским сегментом Steam и нестабильностью национальной валюты всё происходит как в Зазеркалье: цены чаще растут, чем падают. Сегодня мы уже рапортовали о скачке цены на Tales of Arise, и вот, аналогичной вестью «порадовало» издательство Kalypso Media с её симулятором Эль-Президенте Tropico 6.
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С сегодняшнего дня эта игра, вышедшая два с половиной года назад, подорожала на 900 рублей — с 1 399 рублей до 2 299 рублей. В этой истории особенно забавно то, что за время присутствия Tropico 6 в Steam цена на него то поднималась, то опускалась. Летом, например, она снизилась с 1 799 рублей до 1 399 рублей, и сохранялось таковой до сегодняшнего дня.
Много ли найдётся желающих покупать пожилой проект за такие деньги, покажет только время. Напоминаем, что в Tropico 6 мы играем за диктатора банановой республики, во власти которого превратить свой карибский архипелаг в процветающее государство. Или не превратить — тут уж зависит от нашей виртуальной алчности.
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