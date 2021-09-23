В Steam резко поднялась рублёвая цена на аниме-экшен Tales of Arise
В ходе предзаказов и первые почти две недели после релиза аниме-боевик Tales of Arise предлагался в российском сегменте Steam по цене в 1 999 рублей. Даже такая стоимость для одной игры — совсем немало в наших реалиях, но Bandai Namco, по всей видимости, решила пойти дальше и продолжать корректировать цены на свои игры в соответствие с флуктуациями валютных курсов. Так, с сегодняшнего дня стоимость Tales of Arise составляет 2 499 рублей.
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Важно отметить, что это уже не первый случай повышения цены на игру от Bandai Namco. Летом в Steam, например, внезапно подорожали «старички» Dark Souls III и Code Vein.
По какой цене компания собирается продавать в России Elden Ring, пока можно лишь гадать: на официальной Steam-страничке данного амбициозного проекта пока нет ничего, кроме описания игры, возможности добавить её в список желаемого и напоминания о том, что она выйдет 21 января следующего года.
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