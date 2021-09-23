Respawn выпустила для Apex Legends патч, который лишь усугубил ситуацию со стабильностью серверов
Как известно, в Apex Legends уже больше недели наблюдаются критические ошибки в работе серверов, из-за чего пользователи в несколько раз чаще обычного «вылетают» из матчей. Естественно, заходить в игру в таких условиях невозможно — риск «вылета» и последующих сопутствующих проблем слишком высок — однако данное обстоятельство особо не вынуждает Respawn бросать все дела и перебрасывать силы на исправление ошибок.
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Только к 20 сентября студия начала шевелиться, выпустив так называемое промежуточное обновление. Несмотря на справедливый скептицизм, обновление решило все проблемы, но, как вы уже поняли, если бы всё было столь радужно, данной заметки бы не существовало. Вчера Respawn выпустила уже финальное обновление, и после его применения стабильность игры по какой-то необъяснимой причине рухнула до ещё более низких показателей, чем прежде.
На просторах Reddit уже собрались недовольные пользователи, утверждающие, что их стало выбрасывать с серверов чуть ли не ежеминутно: одного бедолагу данная напасть постигла восемь раз за десять минут.
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Respawn пока не прокомментировала происходящее, а нам пока остаётся лишь надеяться на то, что решение новых проблем не займёт столь же непозволительно огромное количество времени, как в случае с вышеописанным патчем.
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