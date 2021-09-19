Проблемы с соединением в Apex Legends придётся потерпеть ещё несколько дней
На протяжении нескольких дней фанаты Apex Legends не могут спокойно участвовать в сетевых баталиях, опасаясь разрыва соединения из-за непредвиденных проблем с игровыми серверами. Разработчики из Respawn практически сразу отреагировали на проблему и пообещали её исправить, но, по всей видимости, масштаб повреждений сетевой инфраструктуры оказался больше, чем рассчитывали девелоперы.
реклама
Так, представители Respawn сообщили в своём официальном Twitter о том, что несмотря на проведённые восстановительные мероприятия число ошибок соединения всё равно втрое превышает норму. Полное восстановление работоспособности серверов займёт ещё несколько дней, пока не выйдет следующее обновление, запланированное на 22 сентября.
реклама
Despite improvements today, we're still seeing roughly three times the normal rate of disconnect errors in @PlayApex, and a full return to normal may take until our next planned patch on Sept 22.— Respawn (@Respawn) September 17, 2021
We'll extend the current ranked split by one week—that update will go live Monday.
Учитывая, что каждый день продолжающихся проблем — это упущенная прибыль, разработчикам следовало бы трудиться оперативнее.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила