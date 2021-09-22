«Я хочу омыть себя кровью демонов»: свежее «живое» видео к выходу Diablo II Resurrected
Blizzard продолжает нагнетать опасный уровень хайпа вокруг Diablo II Resurrected. Вчера нашему вниманию представили «живой» видеоролик со звездой фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю, сегодня очередь второго такого видео, но теперь уже с Уинстоном Дьюком, известным по фильмам «Мстители: Финал» и «Чёрная пантера».
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Как и в предыдущем видео, в сегодняшнем ролике наш главный герой приходит в церковь и просит святого отца об исповеди. Вот только загвоздка в том, что по факту герои не исповедуются, а спрашивают разрешения на совершение греха перед отправкой в пекло ада и геноцидом демонов всех мастей.
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Релиз Diablo II Resurrected уже завтра, 23 сентября.
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