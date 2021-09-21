Blizzard опубликовала релизный трейлер Diablo II: Resurrected с актёром Симу Лю
Компания Blizzard опубликовала кинематографический трейлер Diablo II: Resurrected, релиз которой должен случиться уже совсем скоро. Героем ролика стал актёр Симу Лю, который снимался, например, в фильме «Шан-Чи и легенда десяти морей». Нам показывают своеобразную исповедь героя перед тем, как он отправляется уничтожать самого Диабло.
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Мы максимально подробно освещали рекламную кампанию Diablo II: Resurrected, проводимую Blizzard. Разработчики выпустили по одному ознакомительному ролику для каждого класса персонажа в игре.
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Ремастер-версия Diablo II поступит в продажу 23 сентября на PC, Xbox, Playstation и Switch.
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