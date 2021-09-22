Remedy рекомендует быть внимательнее при прохождении Alan Wake Remastered
Как известно, Alan Wake Remastered — это именно ремастер: то есть, «отреставрированная» под современные требования классика, с сохранением всех действующих лиц, сеттинга и сюжетной линии. Однако кое-какие незначительные нововведения в проект всё же внесены будут, на что недвусмысленно намекнул глава Remedy по коммуникациям Томас Пуха в беседе с журналистами издания Axios.
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Отвечая на прямой вопрос журналиста, касающийся возможных нововведений в Alan Wake Remastered, которые крепче свяжут игру с другими проектами Remedy (в частности, Control, действие которой разворачивается в той же вселенной, что и Alan Wake), господин Пуха прокомментировал, что игрокам определённо следует внимательно проходить ремастер.
На текущий момент можно нафантазировать себе, что в ремастере разработчики дадут нам прямой намёк на полноценный сиквел, слухи о существовании которого появляются слишком часто, чтобы их игнорировать.
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Запуск Alan Wake Remastered назначен на 5 октября на всех актуальных платформах.
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