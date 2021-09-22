Компания Ubisoft в тесном сотрудничестве с французской компанией Funforge собираются выпустить настольную игру по мотивам игровой серии Far Cry, выпуск первых наборов запланирован на будущий год.

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К сожалению, ни Ubisoft, ни Funforge не торопятся раскрыть информацию о грядущей «настолке», но у нас есть все основания предполагать, что получится что-то в духе Assassin’s Creed Brotherhood of Venice. Это продукт коллаборации Ubisoft и студии Triton Noir.

Напомним, Far Cry 6 должна поступить в продажу 7 октября на PC, Xbox и PlayStation. Вчера мы писали о том, что трассировка лучей в этой игре будет доступна только на PC.

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Как пояснила руководитель отдела 3D-программирования Ubisoft Стефани Бренхэм в беседе с журналистами WCCFTech, в задачу команды разработчиков входило достижение на консолях плавного игрового процесса в разрешении 4K и при 60 кадрах в секунду. Очевидно, обеспечить выполнение данного пункта при параллельном задействовании трассировки лучей не представляется возможным.