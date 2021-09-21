Хотя консоли текущего поколения (PlayStation 5 и Xbox Series) и способны воспроизводить игры с трассировкой лучей, конкретно в Far Cry 6 разработчики решили сделать данную модную технологию эксклюзивной для персональных компьютеров. Дело здесь не в желании справедливо поставить PC над консолями в плане общей производительности, а в других приоритетах.

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Как пояснила руководитель отдела 3D-программирования Ubisoft Стефани Бренхэм в беседе с журналистами WCCFTech, в задачу команды разработчиков входило достижение на консолях плавного игрового процесса в разрешении 4K и при 60 кадрах в секунду. Очевидно, обеспечить выполнение данного пункта при параллельном задействовании трассировки лучей не представляется возможным. Почему Ubisoft не поступила привычным способом, разделив графические настройки в Far Cry 6 на две предустановки — «Качество» и «Производительность» — журналисты WCCFTech спросить то ли постеснялись, то ли забыли.

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В остальном же технологическое наполнение консольных версий Far Cry 6 будет идентичным: те же эффекты динамической погоды, высокая дальность прорисовки, текстуры высокого разрешения, и так далее.

Релиз Far Cry 6 назначен на 7 октября.