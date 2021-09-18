DICE советует не переживать из-за переноса выхода Battlefield 2042 почти на месяц
На днях слухи и утечки подтвердились, и DICE с Electronic Arts официально отложили релиз Battlefield 2042 с 22 октября почти на месяц — до 19 ноября. Разработчикам нужно дополнительное время на доведение проекта до ума вследствие пандемии и вызванных ею сложностей в процессе производства игр. Естественно, игроки встревожились: перенос выхода столь крупного и, если говорить откровенно, «конвейерного» проекта, попахивает большими проблемами.
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Но DICE советует не переживать. По словам инженера Battlefield 2042 по игровому процессу Нильса Столинга, за четыре недели в игре на стадии отладки можно исправить очень многое, да и сам процесс несложен и не отнимает много времени. Так что всё, как уверяет нас господин Столинг, будет хорошо.
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A lot can be done in 4 weeks when you're in the bug fixing phase of a project. Feature work introduces bugs, requires testing/balancing and possibly more iterations. Bugs can be fixed quite rapidly as they usually don't introduce more work. It's going to be good, we're so close!— //Niels Stoelinga// (@lytlb1t) September 16, 2021
Игроки справедливо вспомнили, что в своё время Battlefield V также претерпела перенос выхода на месяц, и по итогу практически полностью состояла из багов и недоработок. На этот счёт Столинг пояснил, что Battlefield V к моменту переноса своего релиза находилась на более ранней стадии разработки, чем сейчас находится Battlefield 2042. Истории, надо понимать, не повторится.
Ну, а стоило ли верить словам инженера по геймплею, узнаем через два месяца.
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