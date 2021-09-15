Сегодня днём группа инсайдеров, прекрасно знающих своё дело, сообщила о том, что DICE не успевает выпустить Battlefield 2042 к изначально обозначенной дате 22 октября, и вскоре объявит о переносе выхода. Так оно и произошло: несколько минут назад разработчики опубликовали в своём Twitter обращение, в котором фигурирует новая дата выхода — 19 ноября.

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Причина переноса стандартная в нынешних условиях: пандемия наложила свой отпечаток на процесс производства Battlefield 2042, поэтому коллективу требуется дополнительное время, дабы подготовить игру и довести её до ума. Новостями касательно открытого бета-тестирования с нами поделятся позже в этом месяце. По всей видимости, в сентябре ОБТ уже не проведут.

реклама An update from the Battlefield team pic.twitter.com/K53VNM2tTz — Battlefield (@Battlefield) September 15, 2021

Напоминаем, что в Battlefield 2042 мы попадаем в недалёкое будущее, где на Земле случилась череда климатических катастроф, приведших к исчезновению меньших государств. Россия и США вновь борются за мировое господство, так что сражаться мы будем за одну из этих сторон. Ожидайте массу новейшего оружия и экипировки, которые либо только принимается на вооружение, либо вовсе находятся в стадии прототипирования. Сражения будут масштабными — на огромных картах и с участием 128 бойцов.