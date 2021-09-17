После выхода обновления Hearth & Home в Valheim ожидаемо подскочил «онлайн»
Вчера вечером скандинавский выживач Valheim получил долгожданное обновление Hearth & Home, добавившее в игру новые возможности благоустройства своего жилища, изменившего систему пищи и её усвоения персонажем, а также внёсшего правки в игровой баланс. Как и следовало ожидать, запуск обновление повлёк за собой возвращение в Valheim значительной части аудитории, которая справедливо понадеялась на то, что Hearth & Home обеспечит им ещё несколько часов увлекательного времяпрепровождения в виртуальном мире.
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И вот, по статистике Steam, вчера вечером в Valheim в определённый момент одновременно присутствовало более 66 тысяч пользователей. Это самый высокий показатель в Valheim с начала мая: после пикового февральского значения в 502 тысячи игроков данная статистика в Valheim двигалась исключительно в сторону уменьшения.
Стоит отметить, что Valheim участвует в распродаже, так что до 20 сентября включительно данный выживач можно приобрести с 20-процентной скидкой, или за 348 рублей.
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