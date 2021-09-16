Valheim: масштабное обновление Hearth & Home с ваннами и новой едой уже доступно для установки
Как и было обещано, сегодня для скандинавского выживача Valheim вышло крупное и долгожданное обновление Hearth & Home, которое в значительной степени преобразует местную систему пищи и её усвоения персонажем, а также добавляет новые возможности обустройства своего жилища.
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Начнём с главного — обновлённой системы пищи. Отныне каждое блюдо (или же сырая еда вроде тех же ягод) отвечает за свой эффект для персонажа: одно восстанавливает выносливость и незаменимо при тяжёлой работе вроде добычи руды или рубки леса, в то время как другое восстанавливает здоровье и требуется при затянутых сражениях. Существуют и своеобразные «гибридные» блюда, восстанавливающие здоровье и выносливость в равной степени.
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С обновлением появились новые предметы для строительства и размещения, в том числе даже ванны, в которых можно подогревать воду и нежиться, любуясь закатом и пробегающими мимо оленями. Приручённым животным можно будет давать имена, добавлена функция включения и отключения автоматического подбора предметов, добавлены новые виды оружия и экипировки, и многое другое.
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