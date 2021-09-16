Как и было обещано, сегодня для скандинавского выживача Valheim вышло крупное и долгожданное обновление Hearth & Home, которое в значительной степени преобразует местную систему пищи и её усвоения персонажем, а также добавляет новые возможности обустройства своего жилища.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Начнём с главного — обновлённой системы пищи. Отныне каждое блюдо (или же сырая еда вроде тех же ягод) отвечает за свой эффект для персонажа: одно восстанавливает выносливость и незаменимо при тяжёлой работе вроде добычи руды или рубки леса, в то время как другое восстанавливает здоровье и требуется при затянутых сражениях. Существуют и своеобразные «гибридные» блюда, восстанавливающие здоровье и выносливость в равной степени.

реклама

С обновлением появились новые предметы для строительства и размещения, в том числе даже ванны, в которых можно подогревать воду и нежиться, любуясь закатом и пробегающими мимо оленями. Приручённым животным можно будет давать имена, добавлена функция включения и отключения автоматического подбора предметов, добавлены новые виды оружия и экипировки, и многое другое.