На следующей неделе Blizzard поделится новой крупицей информации об Overwatch 2
По слухам, Blizzard всё-таки осознала, что дальше тянуть с выпуском Overwatch 2, оставляя без какого бы то ни было свежего контента и первую часть, уже нельзя, и собирается завершить работу над проектом до нового календарного лета. По всей видимости, слухи имеют под собой серьёзное основание: сегодня Blizzard, например, сообщила, что на следующей неделе, 25 сентября поделится новыми сведениями о сиквеле своего геройского шутера.
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В частности, в указанный день разработчики проведут выставочный (шоу) матч, расскажут о переделках Сомбры и Бастиона, и в заключение покажут обновлённый внешний вид последнего.
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Woo woo woo whee woo whee!— Overwatch (@PlayOverwatch) September 16, 2021
Group up with the Overwatch team on September 25 as we reveal new Overwatch 2 updates live during the @OverwatchLeague Grand Finals.
🛠️ Sombra and Bastion’s reworks
✨ Bastion’s New look
🆚 OW2 Exhibition Match pic.twitter.com/fDdohgGuNA
Важно помнить, что Сомбра и Бастион — слабейшие, невыносимо ситуативные персонажи Overwatch, которых трудно реализовать, имея в качестве выбора массу более полезной альтернативы. Вот Blizzard и переделывает их, дабы увеличить их конкурентоспособность. Всё это, конечно, надо было делать ещё в первой Overwatch, но приоритеты у Blizzard совсем другие.
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