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Авторы Deathloop решают технические проблемы в PC-версии игры

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Вчера состоялся релиз Deathloop — боевика про петлю времени от Arkane Studios, создателей Dishonored и Prey (2017). Несмотря на высокие оценки от профессиональных обозревателей, от простых и честных игроков не удалось скрыть главный недостаток проекта — вопиюще низкого уровня оптимизацию PC-версии, из-за чего средний пользовательский рейтинг Deathloop в Steam стремится в «красную зону».

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Естественно, игнорировать проблему невозможно, и сегодня представитель Arkane сообщил, что студия расследует проблемы, присвоив данной деятельности высшую степень приоритета. Как только у разработчиков появится новая информация касательно проблем и сроках их решения, с нами ею обязательно поделятся.

Стоит отметить, что отвратительная техническая часть — очень распространённая проблема в современных играх. Возникает чувство, что PC-версии игр в стенах студий вообще не проверяют перед выпуском в релиз, поскольку на проблемы с производительностью в Deathloop жалуются владельцы самых разных конфигураций, в том числе и «топовых», где никаких проблем, тем более с таким уровнем графического исполнения, не должно быть по определению.

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bethesda softworks arkane studios deathloop
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