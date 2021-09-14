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Игроки жалуются на никудышную оптимизацию Deathloop и уже обрушили рейтинг игры в Steam

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Как и следовало ожидать, Deathloop, которая, по словам многочисленных профессиональных обозревателей, вобрала в себя всё лучшее из игр производства Arkane Studios и добавила массу новых интересных механик, на деле оказалась далеко не столь идеальной, как они (обозреватели) описывали. Несколько часов назад состоялся официальный релиз Deathloop, и её пользовательский рейтинг в Steam мгновенно опустился до неприемлемых для «лучшей игры студии» показателей в 60 %.

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А причина скрывается в отвратительной оптимизации игры на PC. Как пишут простые игроки, Deathloop неприятно удивляет своей прожорливостью в плане видеопамяти, а также с трудом воспроизводится при минимально приемлемой частоте кадров даже на флагманских графических ускорителях последнего поколения. Всё бы ничего, но уровень графического исполнения Deathloop при этом совсем не соответствует году выпуска проекта, из-за чего удивление относительно требовательности (а по сути — отсутствия оптимизации) игры лишь дополнительно увеличивается.

Обозлённые геймеры советуют ждать первых патчей, а до тех пор положить Deathloop на полку.

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user750
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la4mer2018
13:45
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Lamerusha Lat
13:44
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Lamerusha Lat
13:43
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x.7
13:41
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kalakawa
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Немрущий фраг
13:37
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Alex23
13:37
Ну так под старое поколение портировать не надо, вот и результат.
Игроки жалуются на никудышную оптимизацию Deathloop и уже обрушили рейтинг игры в Steam
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