Инсайдер посоветовал готовиться ещё к одному переносу выхода игры на этой неделе
Вчера вечером разработчики из Techland поделились неприятным известием: Dying Light 2 не выйдет в декабре — релиз зомби-боевика отложен до начала февраля. Новость предельно ожидаемая, однако на этом поток печальных новостей может не закончиться. Как сообщает журналист VentureBeat и по совместительству инсайдер с высоким процентом сбывшихся «прогнозов» Джефф Грабб, на этой неделе будет объявлено ещё по меньшей мере об одном переносе релиза.
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Что это за игра, насколько крупной и высокобюджетной она является, Грабб не сообщает. Не исключено, что мы вообще не узнаем о переносе релиза на этой неделе по причине его абсолютной незначительности.
Тем не менее, любители видеоигр с подачи Грабба уже проводят голосования и считают, что выдать порцию негативной информации нам готовится DICE с её Battlefield 2042, 343 Industries с Halo Infinite и FromSoftware с Elden Ring. Последний вариант выглядит наиболее правдоподобным, тогда как первые два исхода весьма маловероятны. Battlefield — это всё-таки «конвейер», а подобные игры редко откладывают на более поздние сроки. Halo Infinite, в свою очередь, уже претерпела перенос релиза почти на 15 месяцев — изначально она должна была стать одним из стартовых проектов линейки новых консолей Xbox Series.
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