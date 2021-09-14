Dying Light 2 ожидаемо отложили до следующего года
Представители студии Techland поделились печальными, но предельно ожидаемыми в нынешних условиях, в которые поставлена игровая (да и не только) промышленность: запуск зомби-экшена Dying Light 2 не состоится 7 декабря этого года.
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По словам разработчиков, формально производство Dying Light 2 завершено, однако команда не успевает с оптимизацией и общей «полировкой» к указанной ранее дате. Теперь ожидайте выход игры 4 февраля.
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Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X— Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021
Ну, а чтобы мы не слишком уж сильно расстраивались, разработчики пообещали, что со следующего месяца журналисты смогут опробовать превью-версии Dying Light 2 и поделиться своими наблюдениями с общественностью. Проще говоря, Techland ничего не скрывает, а честно трудится и желает сделать свой амбициозный проект максимально качественным. А нам остаётся только их в этом поддержать: «полуфабрикатных» релизов и так уже немыслимо много.
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