Хотя на PC уже сравнительно давно портировали все игры культовой серии Halo, а последняя — Halo Infinite — и вовсе изначально создаётся с расчётом на персональные компьютеры, Halo 5 Guardians по какой-то причине на этот праздник жизни не пригласили. И, судя по словам руководителя студии 343 Industries по связям с общественностью Брайана Джерадда, приглашать не собираются.

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Слух о том, что Halo 5 Guardians собираются выпустить на PC, появился из недавней утечки из базы данных NVIDIA GeForce NOW, где была указана целая когорта консольно-эксклюзивных или же вовсе пока ещё несуществующих игр. Среди них и была пятая номерная часть Halo. Утечку уже прокомментировала сама NVIDIA, однако господин Джерадд вдобавок явно дал понять, что планов по её портированию на PC у студии пока нет — всё внимание компании сейчас сосредоточено на Halo Infinite.

реклама Maybe this was for "H5:Forge" but I can confirm there are no plans to bring H5 to PC. We know there's some demand for it, but as we've stated before, not in the cards as the studio is fully focused on Infinite and MCC. Will never say never, but nothing underway currently — Brian Jarrard (@ske7ch) September 13, 2021

Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить, что релиз Halo Infinite на PC и Xbox состоится 8 декабря.