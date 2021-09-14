«Предполагаемые игры»: NVIDIA прокомментировала утечку информации из базы данных GeForce NOW
Вчера на просторах Сети с подачи датамайнера появился многообещающий список замеченных в базе данных NVIDIA GeForce NOW видеоигр из числа PlayStation-эксклюзивов и даже ещё несуществующих проектов вроде Crysis 4 и официального ремастера Half-Life 2. Естественно, NVIDIA не могла отсидеться и игнорировать данную утечку, поэтому в беседе с ресурсом WCCFTech представитель компании её прокомментировал.
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По словам представителя NVIDIA, компания в курсе утечки, однако упомянутые в ней игры — либо уже вышедшие, либо «предполагаемые», которые NVIDIA использовала для внутренних целей вроде тестирования и отслеживания. Наличие какой бы то ни было игры в этом списке не является её подтверждением или анонсом.
Как и следовало ожидать, ко вчерашнему материалу следовало относиться скептически: слишком уж всё радужно и прекрасно, чтобы быть правдой. Впрочем, если продолжать работать в режиме оптимиста, то можно посчитать, что «предполагаемые» игры всё же реально существуют.
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