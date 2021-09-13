Критики в восторге от Deathloop — нового проекта авторов Dishonored
Всего несколько часов остаётся до запуска экшена Deathloop про поиск выхода из петли времени, и вот, первые критики и обозреватели уже спешат делиться с широкой общественностью своими, безусловно, очень ценными мнениями о данном проекте. Если коротко, то обозреватели в целом в полном восторге — средний рейтинг Deathloop на Metacritic составляет 88 баллов из 100 возможных, чего удостаивается далеко не всякая современная игра.
реклама
Как пишут рецензенты, разработчикам из Arkane Studios удалось не только создать продуманный и увлекательный игровой мир с харизматичными персонажами, но и грамотно использовать свои предыдущие наработки в области геймплея и геймдизайна. Отдельно отмечается, что многие неудачные решения, которые присутствовали в серии Dishonored и в Prey (2017), были полностью удалены из игрового процесса Deathloop.
Резюмируя, многие рецензенты не стесняются в эпитетах и даже называют Deathloop лучшим проектом от Arkane Studios. Ну, а как оно всё обстоит на самом деле, узнаем через несколько часов, когда начнут поступать первые обзоры от простых пользователей. Обычно именно там раскрываются проблемы игр и/или их техническое несовершенство. Естественно, мы надеемся, что в случае с Deathloop этого не произойдёт.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила