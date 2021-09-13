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Критики в восторге от Deathloop — нового проекта авторов Dishonored

Иного мы не особо-то и ожидали.
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Всего несколько часов остаётся до запуска экшена Deathloop про поиск выхода из петли времени, и вот, первые критики и обозреватели уже спешат делиться с широкой общественностью своими, безусловно, очень ценными мнениями о данном проекте. Если коротко, то обозреватели в целом в полном восторге — средний рейтинг Deathloop на Metacritic составляет 88 баллов из 100 возможных, чего удостаивается далеко не всякая современная игра.

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Как пишут рецензенты, разработчикам из Arkane Studios удалось не только создать продуманный и увлекательный игровой мир с харизматичными персонажами, но и грамотно использовать свои предыдущие наработки в области геймплея и геймдизайна. Отдельно отмечается, что многие неудачные решения, которые присутствовали в серии Dishonored и в Prey (2017), были полностью удалены из игрового процесса Deathloop.

Резюмируя, многие рецензенты не стесняются в эпитетах и даже называют Deathloop лучшим проектом от Arkane Studios. Ну, а как оно всё обстоит на самом деле, узнаем через несколько часов, когда начнут поступать первые обзоры от простых пользователей. Обычно именно там раскрываются проблемы игр и/или их техническое несовершенство. Естественно, мы надеемся, что в случае с Deathloop этого не произойдёт.

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