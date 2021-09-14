В минувший четверг поздним вечером (по московскому времени) прошло мероприятие PlayStation Showcase 2021, на котором Rockstar неожиданно показала трейлер предназначенной для PlayStation 5 и Xbox Series версии Grand Theft Auto V, попутно объявив о переносе её релиза с ноября на март

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Оба данных известия игроки встретили без энтузиазма. Во-первых, по трейлеру фанаты Grand Theft Auto V не поняли, в чём вообще заключаются изменения в «некстгенных» версиях игры по сравнению с «пастгенными». Во-вторых, что ещё более непонятно — почему релиз пришлось отложить аж на несколько месяцев. Ну и в-третьих, поклонники серии считают, что Rockstar уже слишком долго паразитирует на пятой номерной части своей самой популярной франшизы и поэтому не торопится с производством и выпуском шестой части. Не став дожидаться никаких ответов, игроки начали бомбардировать соответствующий видеоролик на YouTube дизлайками.

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Впоследствии геймеры превратили своё желание привлечь внимание Rockstar к «проблеме» в своеобразный «флешмоб», в результате которого количество дизлайков под видеороликом вплотную приблизилось к ста тысячам.

Приведут ли эти действия к каким-нибудь долгожданным ответам со стороны Rockstar — неясно. Рассчитывать на чудо мы бы не стали.