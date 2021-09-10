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Трейлер «некстгенной» версии Grand Theft Auto V «утонул» в дизлайках

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Трудно было себе представить, что «работа Rockstar» и «дизлайки» могут существовать в одном предложении, но вчера представителям «звёздной» компании это удалось. В рамках PlayStation Showcase 2021 разработчики неожиданно для всех опубликовали трейлер версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, попутно объявив о переносе выхода соответствующих версий игры на весну следующего года.

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Прошло совсем немного времени, как видеоролик «утонул» в «дизлайках» и негативных пользовательских комментариях. Одни игроки справедливо не понимают, в чём вообще отличия современных версий Grand Theft Auto V от версий для консолей предыдущего поколения, другие недовольны фактом переноса выхода.

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Третьи же, что также можно понять, не в восторге от отсутствия новостей о шестой номерной части серии, обвиняя в этом жадность Rockstar и желание компании продолжать обогащаться на пусть и замечательной, но всё же старой игре, создававшейся ещё во времена повального распространения PlayStation 3 и Xbox 360.

Согласно последним официальным сведениям, тираж Grand Theft Auto V перевалил за 150 миллионов копий.

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Трейлер «некстгенной» версии Grand Theft Auto V «утонул» в дизлайках
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wolfire
16:38
хотя выглядит не плохо
Трейлер «некстгенной» версии Grand Theft Auto V «утонул» в дизлайках
Віталій Ларін
16:38
пздц, у меня 10 про, а игра думает что 7, и не запускается игра, что делать???? ПОМОГИТЕ
Через месяц пользователи Windows 7 больше не смогут играть в Call of Duty Warzone, Black Ops Cold War и Modern Warfare
wolfire
16:38
поделом
Трейлер «некстгенной» версии Grand Theft Auto V «утонул» в дизлайках
Sergei Svinobaklan
16:34
Хахаха, и процессоры свои тоже коксом начинят чтобы разгонялись лучше))
С новым главой Intel год идёт за два, как считает финансовый директор компании
Lamerusha Lat
16:33
Кто-то же из них работает так или иначе. Школяры, конечно, в пролёте.
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