Трейлер «некстгенной» версии Grand Theft Auto V «утонул» в дизлайках
Трудно было себе представить, что «работа Rockstar» и «дизлайки» могут существовать в одном предложении, но вчера представителям «звёздной» компании это удалось. В рамках PlayStation Showcase 2021 разработчики неожиданно для всех опубликовали трейлер версии Grand Theft Auto V для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, попутно объявив о переносе выхода соответствующих версий игры на весну следующего года.
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Прошло совсем немного времени, как видеоролик «утонул» в «дизлайках» и негативных пользовательских комментариях. Одни игроки справедливо не понимают, в чём вообще отличия современных версий Grand Theft Auto V от версий для консолей предыдущего поколения, другие недовольны фактом переноса выхода.
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Третьи же, что также можно понять, не в восторге от отсутствия новостей о шестой номерной части серии, обвиняя в этом жадность Rockstar и желание компании продолжать обогащаться на пусть и замечательной, но всё же старой игре, создававшейся ещё во времена повального распространения PlayStation 3 и Xbox 360.
Согласно последним официальным сведениям, тираж Grand Theft Auto V перевалил за 150 миллионов копий.
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