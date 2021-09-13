После премьерного показала геймплейного ролика God of War: Ragnarok у отдельной категории пользователей Сети появились вопросы по поводу внешности темнокожей великанши Ангрбоды. Все получилось слишком банально: фанатам игрового сериала не понравился её цвет кожи. Дескать, персонаж скандинавской мифологии не мог так выглядеть, и всё тут.

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Дать ответ недоумевающим критикам вызвался нарративный директор проекта Мэтт Софос. Он дал понять, что прочитал Эдды — основные произведения германо-скандинавской мифологии — и не нашёл там упоминания цвета кожи персонажей. Мэтт Софос отдельно подчеркнул, что персонажей мифов не существовало в реальности, поэтому если игроков что-то не устраивает в God of War: Ragnarok, то им не стоит знакомиться с игрой после её релиза и выбрать другой проект.

Что касается Ангрбоды, то она в скандинавской мифологии является матерью нескольких детей Локи — включая волка Фенрира.

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Первые подробности о God of War: Ragnarok можно прочитать в нашей предыдущей заметке. Релиз игры намечен на будущий год, целевые платформы — PlayStation 4 и PlayStation 5.