Первые детали God of War: Ragnarok после анонса
Завершение специального стрима компании Sony, посвящённого грядущим проектам, нам запомнилось благодаря демонстрации дебютного геймплейного трейлера God of War: Ragnarok. В момент анонса информации по игре представлено не было — всю информацию приходилось черпать прям из опубликованного видео. К счастью, журналистам издания IGN удалось побеседовать с геймдиректором Эриком Уильямсом и заполучить первые сведения.
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Разработчик сходу дал понять, что для Ragnarok команда разработки делает улучшенную боевую систему с расширенным набором комбинированных приёмов и умений для Кратоса и Атрея. Тут всё очевидно: сыночек подрос, поэтому способен вступать в более серьёзные стычки с врагами. Авторы подчёркивают, что нововведения в «боёвке» делаются не для протокольного увеличения показателей, а для привнесения максимального разнообразия в геймплей.
По доступным для героев локациям известно следующее: будет девять миров, три из них появляются в серии впервые, а дизайн старых мест изменят. Так, снега на отдельных локациях будет намного больше.
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В сюжетном плане всё сконцентрировано вокруг того самого Рагнарёка, который важно предотвратить. Но про взаимоотношения отца и сына сценаристы тоже не забыли — развитию этих отношений уделят достаточно времени и внимания. Атрей подрос, прошёл «курс молодого бойца» под руководством Кратоса и будет вести себя как типичный подросток.
Ещё одно ключевое нововведение боевой системы God of War: Ragnarok — большой упор на вертикальный геймплей. Героям важно и нужно использовать возвышенности для эффективного противостояния врагам, которые тоже станут так делать.
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