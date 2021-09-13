Открытая «бета» амбициозной New World оказалась менее востребованной, чем закрытая
Полтора месяца назад в амбициозной MMO-игре New World от Amazon Game Studios прошло закрытое бета-тестирование, к участию в котором допускали всех предзаказчиков. Таковых набралось достаточно много даже несмотря на тот факт, что репутация у игрового подразделения Amazon, прямо скажем, подмоченная. В частности, к концу июля «онлайн» закрытой «беты» New World перевалил за 200 тысяч пользователей, что является для игры абсолютным рекордом и по сей день — даже по итогам открытого, а, значит, более доступного бета-тестирования.
реклама
Открытая «бета» New World завершилась несколько часов назад, и вот, согласно статистике, которой поделился портал SteamCharts, максимальное число участвовавших в ней игроков составило чуть больше 141,5 тысяч. Проще говоря, на 60 тысяч меньше, чем в закрытой «бете».
Скорее всего, все, кому New World вообще была интересна, воспользовались своим доступом к закрытому бета-тесту и уже со всем ознакомились, не имея желания и смысла участвовать в тестировании повторно.
реклама
Релиз New World состоится через две недели — 28 сентября. Цена по современным меркам приемлемая — всего 1 299 рублей.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила