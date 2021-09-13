Полтора месяца назад в амбициозной MMO-игре New World от Amazon Game Studios прошло закрытое бета-тестирование, к участию в котором допускали всех предзаказчиков. Таковых набралось достаточно много даже несмотря на тот факт, что репутация у игрового подразделения Amazon, прямо скажем, подмоченная. В частности, к концу июля «онлайн» закрытой «беты» New World перевалил за 200 тысяч пользователей, что является для игры абсолютным рекордом и по сей день — даже по итогам открытого, а, значит, более доступного бета-тестирования.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Открытая «бета» New World завершилась несколько часов назад, и вот, согласно статистике, которой поделился портал SteamCharts, максимальное число участвовавших в ней игроков составило чуть больше 141,5 тысяч. Проще говоря, на 60 тысяч меньше, чем в закрытой «бете».

Скорее всего, все, кому New World вообще была интересна, воспользовались своим доступом к закрытому бета-тесту и уже со всем ознакомились, не имея желания и смысла участвовать в тестировании повторно.

реклама

Релиз New World состоится через две недели — 28 сентября. Цена по современным меркам приемлемая — всего 1 299 рублей.