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На выходных «онлайн» закрытой «беты» New World в Steam превысил 200 тысяч человек

Похоже, у игрового подразделения Amazon всё же есть шанс.
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MMO-проект New World продолжает всеми способами демонстрировать, что череда неудач игрового подразделения Amazon рано или поздно должна была прекратиться. Вчера проект по предварительным заказам уже зафиксировался на двух верхних ступеньках пьедестала чарта продаж в Steam, а теперь радует результатами популярности своей закрытой бета-версии.

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Важно понимать, что эти явления взаимосвязаны: для участия с закрытой «бете» нужно быть предзаказчиком New World. Тем не менее, результаты впечатляющие: как передаёт портал Steam Database (SteamDB), 15 часов назад в New World в Steam было зафиксировано 200 856 пользователей. Это на десять тысяч больше, чем предыдущий рекорд. Технически «бета» New World стала шестой по максимальной популярности среди всех Steam-игр за минувшие сутки.

Закрытое бета-тестирование продлится до 2 августа, а полноценный релиз проекта назначен на 31 августа. Стоит напомнить, что ранее в Сети появлялась информация о массовой гибели в New World «топовых» видеокарт NVIDIA, преимущественно от вендора EVGA. Компания уже пообещала заменить пострадавшим пользователям видеокарты по гарантии.

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new world amazon game studios
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dyam
14:41
я надеюсь это сарказм?
На выходных «онлайн» закрытой «беты» New World в Steam превысил 200 тысяч человек
Sergey Grigorev
14:41
ох уж эти мечты...
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Renegade1979
14:40
А как там недавно было с самосожжениями журналистки и удмуртского филолога, кого-то посадили? Или заняты обвинениями в экстремизме блогурей и соседских правых секторов, которые даже теракта не соверши...
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Fedor Potapenko
14:39
Компания поблагодарила парня, который нашел баг позволяющий покупать товар по рекомендованной цене. Отныне рекомендованная цена = баг)
11-летний геймер обнаружил простой способ купить GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене на Newegg
Alexander Stolz
14:38
Отлично, сегодня весь портфель прыгнул вверх на 12% Когда начнут принимать, вся BTC зависимая крипта очень сильно отрастёт.
Все криптовалюты резко подорожали из-за заявлений Amazon
Axary
14:37
Даже по нашим законам в суд на них подали вполне обосновано: УК РФ Статья 110. Доведение до самоубийства.
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Axary
14:37
Там как минимум было доведение до самоубийства, а это уголовное преступление даже у нас: УК РФ Статья 110.
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zukoZL
14:36
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