MMO-проект New World продолжает всеми способами демонстрировать, что череда неудач игрового подразделения Amazon рано или поздно должна была прекратиться. Вчера проект по предварительным заказам уже зафиксировался на двух верхних ступеньках пьедестала чарта продаж в Steam, а теперь радует результатами популярности своей закрытой бета-версии.

Важно понимать, что эти явления взаимосвязаны: для участия с закрытой «бете» нужно быть предзаказчиком New World. Тем не менее, результаты впечатляющие: как передаёт портал Steam Database (SteamDB), 15 часов назад в New World в Steam было зафиксировано 200 856 пользователей. Это на десять тысяч больше, чем предыдущий рекорд. Технически «бета» New World стала шестой по максимальной популярности среди всех Steam-игр за минувшие сутки.

Закрытое бета-тестирование продлится до 2 августа, а полноценный релиз проекта назначен на 31 августа. Стоит напомнить, что ранее в Сети появлялась информация о массовой гибели в New World «топовых» видеокарт NVIDIA, преимущественно от вендора EVGA. Компания уже пообещала заменить пострадавшим пользователям видеокарты по гарантии.