Marvel’s Wolverine разрабатывается с расчётом на взрослую аудиторию
На минувшей PlayStation Showcase разработчики из Insomniac Games совершенно неожиданно для всех анонсировали Marvel’s Wolverine: «супергеройский» проект с Росомахой — пожалуй, самым известным из «Людей Икс» персонажем — в главной роли. Информации о проекте пока практически ноль, но шило — это такая вещь, которую достаточно сложно утаить в тканевом или целлофановом мешке. Вот и творческий руководитель Marvel’s Wolverine Брайан Нортон не сдержался и всё-таки ответил на вопрос одного из назойливых фанатов вселенной Marvel в целом и видеоигр по её мотивам в частности.
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Пользователю было интересно, насколько масштабной является Marvel’s Wolverine, и какой из проектов всё же крупнее — свежеанонсированный новичок или же недавний Marvel’s Spider-Man Miles Morales.
Нортон ответил, что Marvel’s Wolverine — полномасштабный проект, выполненный во «взрослом тоне», то есть, с расчётом на соответствующую взрослую аудиторию. По всей видимости, нас ждёт серьёзное (насколько это вообще возможно в условиях игры про супергероев) повествование с жизненными ситуациями.
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К сожалению, крупицы информации касательно новинки на этом заканчиваются. У Marvel’s Wolverine пока нет даже приблизительных сроков выхода.
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