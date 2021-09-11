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Фанатский HD-мод для Old School RuneScape всё же выйдет — разработчики и моддер смогли договориться

Вот и славненько. А там, глядишь, через N лет и официальное переиздание выпустят.
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В середине этой недели в новостях всплыла информация о том, что студия Jagex мягко, но при этом убедительно попросила моддеров свернуть свои разработки фанатских HD-модификаций для всё ещё востребованной Old School RuneScape. В качестве причины своего решения Jagex указала то, что в стенах компании создаётся собственное, официальное HD-переиздание их культового проекта.

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Надо ли уточнять, что фанатское сообщество RuneScape восприняло данное известие без энтузиазма? Как результат, Jagex решила достичь позитивного решения вопроса, и вот, пару часов назад сообщила, что ей это удалось. Разработчики связались с автором модификации RuneLite HD под ником 117Scape и предложили ему сотрудничество.

Моддер будет развивать свой проект в соответствии с видением студии Jagex; та, в свою очередь, не будет препятствовать его релизу, назначенному уже на грядущий понедельник, 13 сентября. Без компромиссов в этой жизни сложно, хотя сам 117Scape доволен данным соглашением и не считает его компромиссом в принципе.

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