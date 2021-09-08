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Авторы RuneScape готовят HD-переиздание проекта, поэтому потребовали отменить фанатский аналог

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Как и любая пожилая, но всё ещё востребованная игра, RuneScape отчаянно нуждается в переиздании с расчётом на современные разрешения экранов и попросту возросшие требования к качеству графики. Над соответствующими проектами уже сравнительно давно трудятся сразу несколько команд энтузиастов. В частности, на днях должен был состояться релиз многообещающей модификации RuneLite HD, но не состоялся.

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По словам разработчика модификации, с ним связались представители Jagex (студия-разработчик RuneScape) и настоятельно попросили не выпускать своё творение в свет. Причина — в стенах Jagex создаётся аналогичный проект, и компания не хотела бы, чтобы фанатские модификации конфликтовали с официальным переизданием.

Как отметил автор RuneLite HD, его очень расстроило общение с Jagex, поскольку студия фактически свела на нет его двухлетний труд прямо перед релизом. В то же время официальное переиздание ещё только находится в стадии проектирования и неизвестно, когда оно вообще выйдет. Как итог, страдают опять простые игроки, которым хотелось бы облагородить внешний вид своей любимой игры, а «большие дяди» им не разрешают.

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Своё мнение по данному вопросу простые геймеры уже высказали на Steam-странице Old School RuneScape, капитально обрушив её пользовательский рейтинг. Недовольство полностью понятное и обоснованное.

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