Как и любая пожилая, но всё ещё востребованная игра, RuneScape отчаянно нуждается в переиздании с расчётом на современные разрешения экранов и попросту возросшие требования к качеству графики. Над соответствующими проектами уже сравнительно давно трудятся сразу несколько команд энтузиастов. В частности, на днях должен был состояться релиз многообещающей модификации RuneLite HD, но не состоялся.

реклама

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

По словам разработчика модификации, с ним связались представители Jagex (студия-разработчик RuneScape) и настоятельно попросили не выпускать своё творение в свет. Причина — в стенах Jagex создаётся аналогичный проект, и компания не хотела бы, чтобы фанатские модификации конфликтовали с официальным переизданием.

Как отметил автор RuneLite HD, его очень расстроило общение с Jagex, поскольку студия фактически свела на нет его двухлетний труд прямо перед релизом. В то же время официальное переиздание ещё только находится в стадии проектирования и неизвестно, когда оно вообще выйдет. Как итог, страдают опять простые игроки, которым хотелось бы облагородить внешний вид своей любимой игры, а «большие дяди» им не разрешают.

реклама

Своё мнение по данному вопросу простые геймеры уже высказали на Steam-странице Old School RuneScape, капитально обрушив её пользовательский рейтинг. Недовольство полностью понятное и обоснованное.