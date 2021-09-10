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Take-Two уверена, что перенос «некстгенной» версии GTA V не скажется на прибыли в текущем финансовом году

Хотели бы мы иметь хоть капельку их уверенности.
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Вчера вечером Rockstar опубликовала утонувший в дизлайках трейлер Grand Theft Auto V для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S и попутно объявила о переносе выхода соответствующих версий с ноября текущего года на весну года следующего. Не секрет, что подобные переносы, особенно с праздничного предрождественского/предновогоднего сезона, больно бьют по репутации и выручке компании. Однако Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, уверена, что отложенный релиз «некстгенной» версии Grand Theft Auto V не внесёт существенных коррективов в планы компании на текущий финансовый год.

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По прогнозам аналитиков компании, к концу текущего финансового года её суммарный доход должен составить около $3,24 млрд, а чистая прибыль — порядка $259—299 млн.

Права ли была Take-Two в своих оптимистических прогнозах, узнаем в апреле следующего года по итогам публикации годового финансового отчёта.

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rockstar games grand theft auto v rockstar north take-two interactive
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Филипп Шишкин
18:09
да просто gta 5 прошла проверку временем, особо большего никому и не надо, и не понятно зачем.
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Твоя мамка
18:09
Один в один как солусы эти ваши
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Игорь Масдай
18:08
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_DmS_
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Твоя мамка
18:05
Школота занесёт бабла, не парьтесь
Take-Two уверена, что перенос «некстгенной» версии GTA V не скажется на прибыли в текущем финансовом году
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