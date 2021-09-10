Take-Two уверена, что перенос «некстгенной» версии GTA V не скажется на прибыли в текущем финансовом году
Вчера вечером Rockstar опубликовала утонувший в дизлайках трейлер Grand Theft Auto V для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S и попутно объявила о переносе выхода соответствующих версий с ноября текущего года на весну года следующего. Не секрет, что подобные переносы, особенно с праздничного предрождественского/предновогоднего сезона, больно бьют по репутации и выручке компании. Однако Take-Two Interactive, владеющая Rockstar Games, уверена, что отложенный релиз «некстгенной» версии Grand Theft Auto V не внесёт существенных коррективов в планы компании на текущий финансовый год.
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По прогнозам аналитиков компании, к концу текущего финансового года её суммарный доход должен составить около $3,24 млрд, а чистая прибыль — порядка $259—299 млн.
Права ли была Take-Two в своих оптимистических прогнозах, узнаем в апреле следующего года по итогам публикации годового финансового отчёта.
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