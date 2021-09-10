PC-версия Uncharted Legacy of Thieves Collection выйдет позже PS5-версии
Вчера поздно вечером Naughty Dog в рамках мероприятия PlayStation Showcase 2021 официально анонсировала сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection для PC и PlayStation 5, в состав которого входят ремастированные версии Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельного дополнения Uncharted The Lost Legacy. В анонсирующем видеоролике было указано, что сборник выйдет на указанных платформах в начале 2022 года, и, судя по тексту, одновременно. Но на деле всё оказалось немного не так.
реклама
В сопроводительном новостном материале на официальном сайте студии Naughty Dog уточняется, что Uncharted Legacy of Thieves Collection выйдет на персональных компьютерах чуть позже, чем на PlayStation 5. PC-версия разрабатывается не Naughty Dog самостоятельно, а партнёрами из коллектива Iron Galaxy. Те, видимо, не успевают в срок.
Точными датами Naughty Dog поделится по мере приближения сборника к релизу. Появятся ли на компьютерах предыдущие части серии Uncharted, неизвестно.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила