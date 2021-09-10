Вчера поздно вечером Naughty Dog в рамках мероприятия PlayStation Showcase 2021 официально анонсировала сборник Uncharted Legacy of Thieves Collection для PC и PlayStation 5, в состав которого входят ремастированные версии Uncharted 4 A Thief’s End и самостоятельного дополнения Uncharted The Lost Legacy. В анонсирующем видеоролике было указано, что сборник выйдет на указанных платформах в начале 2022 года, и, судя по тексту, одновременно. Но на деле всё оказалось немного не так.

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В сопроводительном новостном материале на официальном сайте студии Naughty Dog уточняется, что Uncharted Legacy of Thieves Collection выйдет на персональных компьютерах чуть позже, чем на PlayStation 5. PC-версия разрабатывается не Naughty Dog самостоятельно, а партнёрами из коллектива Iron Galaxy. Те, видимо, не успевают в срок.

Точными датами Naughty Dog поделится по мере приближения сборника к релизу. Появятся ли на компьютерах предыдущие части серии Uncharted, неизвестно.