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В Steam проходит распродажа издательства Focus Entertainment: скидки 75 % на A Plague Tale Innocence, Vampyr и другие игры

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Издательство Focus Entertainment (ранее Focus Home Interactive) решило отметить свой ребрендинг и устроило в Steam крупную распродажу своих игр, в рамках которой многие проекты издательства можно урвать с крупными скидками, достигающими 75 %. Учитывая, что в портфолио Focus Entertainment игры самых разных жанров, то выбор действительно большой.

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Вот, например, некоторые из наиболее (субъективно) интересных предложений:

  • A Plague Tale Innocence — за 399 рублей (скидка 75 %);
  • Insurgency Sandstorm — за 499 рублей (скидка 50 %);
  • Vampyr — за 374 рубля (скидка 75 %);
  • Call of Cthulhu за 274 рубля (скидка 75 %);
  • SnowRunner за 779 рублей (скидка 35 %).

Акция продлится до 13 сентября, так что времени на принятие решения ещё предостаточно.

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