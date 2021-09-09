В Steam проходит распродажа издательства Focus Entertainment: скидки 75 % на A Plague Tale Innocence, Vampyr и другие игры
Издательство Focus Entertainment (ранее Focus Home Interactive) решило отметить свой ребрендинг и устроило в Steam крупную распродажу своих игр, в рамках которой многие проекты издательства можно урвать с крупными скидками, достигающими 75 %. Учитывая, что в портфолио Focus Entertainment игры самых разных жанров, то выбор действительно большой.
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Вот, например, некоторые из наиболее (субъективно) интересных предложений:
- A Plague Tale Innocence — за 399 рублей (скидка 75 %);
- Insurgency Sandstorm — за 499 рублей (скидка 50 %);
- Vampyr — за 374 рубля (скидка 75 %);
- Call of Cthulhu за 274 рубля (скидка 75 %);
- SnowRunner за 779 рублей (скидка 35 %).
Акция продлится до 13 сентября, так что времени на принятие решения ещё предостаточно.
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