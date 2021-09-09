Far Cry 6 ушла в печать, релиз — 7 октября
Ubisoft почти торжественно объявила о том, что её многообещающий боевик Far Cry 6, посвящённый вечной теме противостояния диктатора и свободолюбивых повстанцев, отправился в печать, или, как выражаются на Западе, «ушёл на золото». В наши дни это событие носит разве что статус традиции и практически утратило свой первоначальный смысл: классические оптические диски по скорости считывания с них уже давно уступают скорости скачивания из Интернета, особенно в крупных городах, поэтому смысла в покупке и производстве оных с каждым годом всё меньше.
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Статус отправки игры в печать означает, что проект полностью завершён с точки зрения контентного наполнения и лишён серьёзных изъянов. Если таковые внезапно будут обнаружены, то проблему решит так называемый патч первого дня.
Попутно «золотой» статус означает, что Far Cry 6 точно выйдет 7 октября. Исключением может стать лишь форс-мажорная ситуация. Прецеденты были; из недавних — Cyberpunk 2077, релиз которой отложили несмотря на отправку в печать. Вероятность, впрочем, слишком мала, чтобы переживать по этому поводу.
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Напоминаем, что в Far Cry 6 мы отправляемся в вымышленное карибское государство Яра, возглавляемое диктатором Антоном Кастильо. Этот харизматичный злодей — наш главный антагонист, считающий, что его родному государству можно вернуть былое величие и превратить его в рай на Земле. Цель благородная, но местным повстанцам она не по душе.
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