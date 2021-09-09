Во вторник Remedy подтвердила слухи и официально анонсировала ремастер Alan Wake про неторопливого писателя с фонариком. Нас ждут улучшенная графика, поддержка разрешения 4K, облагороженная модель главного героя и другие необходимые изменения. Вся эта прелесть выйдет до конца этого календарного года, ну а пока благодаря очередной утечке со страниц Amazon можно взглянуть на первые скриншоты проекта.

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Важно понимать, что «слитые» Amazon’ом снимки экрана выполнены далеко не в лучшем качестве, поэтому в идеале необходимо дождаться аналогичной публикации уже от самой Remedy либо же от доверенных игровых изданий.

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К сожалению, точной датой выхода ремастера Remedy пока не делится. Зато известно, что, в отличие от оригинальной Alan Wake, ремастер выйдет сразу на всех актуальных платформах, включая PC.