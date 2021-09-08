Blizzard последнее время любит сообщать неприятные, а порой и вовсе комичные новости. К категории первых относится недавняя публикация представителя студии на официальном форуме Diablo II Resurrected о том, что эта визуально облагороженная версия не сможет полноценно порадовать владельцев ультраширокоформатных мониторов — с соотношением сторон 21:9.

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Как утверждают разработчики, они хотели внедрить поддержку соответствующих экранов, но во время тестирования обнаружили, что с таким соотношением сторон возникали проблемы в работе ИИ — тот просто «слеп» и не реагировал на действия игрока. Рабочего решения проблемы пока найдено не было, поэтому максимальное допустимое соотношение сторон экрана в Diablo II Resurrected на релизе составит 19:9. Навсегда или нет, пока не сообщается, но Blizzard осознаёт, с каким недовольством в плане эстетики (здравствуйте, чёрные полосы) будет связано такое ограничение.

Релиз Diablo II Resurrected назначен на 23 сентября на всех актуальных платформах. Ожидайте современную графику, улучшенный звук, облагороженные катсцены и видеовставки.